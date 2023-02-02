Варшава, 2 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал лидеров западных стран прекратить общаться с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bild.

Jakub Kofluk/Zuma/TASS Матеуш Моравецкий

По словам Моравецкого, российскому лидеру якобы выгодно это общение, поскольку оно показывает, что Путин востребован за рубежом и от него многое зависит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий заявил, что в 2023 году военные расходы Польши вырастут до 4% ВВП. Это, возможно, будет наибольший процент, предназначенный на армию, среди всех стран НАТО, добавил он.

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