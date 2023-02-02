Times: Германия подозревает в подрыве «Северных потоков» одну из стран Запада

Лондон, , 15:57 — REGNUM Одна из стран Запада может стоять за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Эту версию рассматривают немецкие следователи, пишет британская газета The Times.

Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2» (с) РИА Новости

Издание отмечает, что за последние месяцы германская сторона мало продвинулась в расследовании взрывов на газопроводах, «убедительных доказательств» следователи ещё не нашли.

Вместе с тем следователи «открыты для версий, согласно которым западное государство осуществило подрыв с целью обвинить в этом Россию». Один из собеседников издания назвал странностью очень скудный объём информации, представленный Германией «о крупной инфраструктурной атаке».

Как сообщало ИА REGNUM, о «беспрецедентных разрушениях» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявила 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG. По данным шведских сейсмологов, днём ранее на маршрутах залегания трубопроводов произошло два взрыва. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

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