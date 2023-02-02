Премьер Украины Шмыгаль оценил восстановление страны в 17 миллиардов долларов

Киев, , 15:39 — REGNUM На восстановление Украины в 2023 году требуется 17 миллиардов долларов, заявил 2 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию убытков, нанесённых войной», — написал Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Также он заявил о важности сохранения нормы о беспошлинном ввозе украинских товаров на европейский рынок до конца 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, юридическая служба ЕС нашла «основания» для использования 33,8 млрд евро из замороженных активов России для передачи их Киеву.

При этом юридических оснований для ареста или изъятия российских активов не найдено. В связи с этим в Брюсселе пришли к решению об объединении средств, чтобы извлечь прибыль и передать её Киеву «на восстановление страны».