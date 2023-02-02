Москва, 2 февраля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий нанесла поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил в Министерстве обороны 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Удары были нанесены в районе населенного пункта Кармазиновка (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили свыше 100 человек, также было уничтожено семь единиц техники — шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30, добавили в ведомстве.

Днем ранее, 1 февраля, в Министерстве сообщили об уничтожении за сутки до 95 военнослужащих ВСУ на данном направлении.