Москва, 2 февраля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует эффективно и слаженно, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру. Об этом он сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Александр Астафьев/РООL/ТАСС Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета

Мишустин отметил, что, несмотря на непростую международную конъюнктуру и на внешнее давление, Евразийский экономический союз действует слаженно и эффективно, работает на основе взаимной поддержки и готовности своевременно решать возникающие вопросы.

«Такой подход позволяет нам сохранять стабильность и, конечно, продолжать работу на благо граждан наших государств», — заявил политик, добавив, что Россия, в 2023 году председательствующая в органах данного союза, обеспечит преемственность курса, который направлен на укрепление интеграционного строительства.

Мишустин обратил внимание на то, что Евразийский экономический союз наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность, а также уверенно развивается.

Он уточнил, что абсолютный объем взаимной торговли стран за время существования ЕАЭС вырос более чем в 1,5 раза, увеличивается объем торговли несырьевыми товарами с высокой добавленной стоимостью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель правительства России Михаил Мишустин 2 февраля прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, также он намерен выступить на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».

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