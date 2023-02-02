Москва, 2 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Поэт, народный артист России Илья Резник заявил, что певица Алла Пугачёва не приедет на его юбилей, но вернётся в Россию в будущем. Об этом 2 февраля сообщает «Московский комсомолец».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алла Пугачёва

«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернётся на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», — отметил Резник.

Отмечается, что 4 апреля Резник планирует устроить большой концерт в Москве по случаю своего 85-летия.

Напомним, ранее Пугачёва со скандалом покинула Россию и переехала в Израиль, где её обвинили в незаконном получении гражданства.

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