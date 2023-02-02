Минобороны: за время проведения спецоперации уничтожено более 3000 беспилотников ВСУ

Москва, , 15:21 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила уже более 3000 беспилотников ВСУ, сообщили 2 февраля в Министерстве обороны.

Сбитый беспилотник ВСУ © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также были уничтожены 381 самолет, 206 вертолетов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других бронированных машин, 1 003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 981 орудие полевой артиллерии и минометов, рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили 8249 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, добавили в Министерстве обороны.

Также в ведомстве 2 февраля сообщили о продолжении наступления на донецком направлении, уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ и поражении 78 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.