Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле одного из торговых центров, сообщили 2 февраля в региональном главном управлении МВД РФ.

Светлана Шевченко/РИА Новости Полиция

По данным ведомства, к моменту прибытия полицейских злоумышленник покинул место происшествия на автомобиле.

По предварительным данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в торговом центре в Инглсайде в штате Массачусетс произошла перестрелка. Во время перестрелки погиб покупатель торгового центра, не имевший к инциденту никакого отношения.

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