Пограничная служба Финляндии заявила о риске аварий танкеров с российской нефтью

Хельсинки, , 15:13 — REGNUM Перевозки российской нефти по Балтийскому морю представляют угрозу для экологической безопасности, поскольку для этого используются старые танкеры, состояние которых вызывает вопросы. Об этом 2 февраля говорится в информационном бюллетене Пограничной охраны Финляндии.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти», — говорится в документе.

Утверждается, что сейчас в России эксплуатируются более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года. В частности, речь идёт о бывшем танкере MT Mastera, который в настоящее время называется MT Alma.

Отмечается, что главные риски связаны с общим состоянием конструкций и оборудования судна, которые постоянно ухудшаются.

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