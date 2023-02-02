Лондон, 2 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Любой вариант окончания конфликта с Россией оставит украинцев с раздробленной страной и ощущением предательства. Об этом пишет обозреватель Оуэн Мэтьюз в статье для британского издания The Spectator.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Украинский флаг

Он отмечает, что даже при оптимистичном для Украины сценарии — отходе России к границам, существовавшим до начала спецоперации — страна останется расчленённой. Россией продолжит руководить президент Владимир Путин.

«У этой войны практически нет реального исхода, который не закончился бы криками украинцев «Предательство!» — считает Мэтьюз.

По словам обозревателя, НАТО и Киев видят победу по-разному, а это грозит столкновением президента Украины Владимира Зеленского с его западными покровителями. Кроме того, единства нет в самом альянсе, и если Россия предложит переговоры, это будет означать немедленный раскол.

Также автор предупреждает о захватнической войне, которой обернутся попытки Украины вернуть Крым и Донбасс. В Крыму живут «русские, которые не хотят быть украинцами».

«Встаёт очень неудобный вопрос — хочет ли Запад заниматься принуждением людей к воссоединению с нацией, частью которой они не хотят быть?» — пишет Мэтьюз.

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