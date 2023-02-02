Минобороны РФ известило об уничтожении пусковых установок HIMARS и MLRS в ДНР

Москва, , 15:18 — REGNUM Наступательный характер специальной военной операции на Украине сохраняется на донецком и ряде других направлений. Как сообщает 2 февраля Минобороны РФ, в районе Краматорска уничтожены пусковые установки HIMARS и MLRS и до 50 военнослужащих ВСУ. Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (02.02.2023 г.) Минобороны РФ

Читайте также: ВС России уничтожили в ЛНР три РСЗО «Град» ВСУ

Наибольшие потери в живой силе украинская армия понесла за последние сутки на краснолиманском направлении — свыше 100 украинских военнослужащих.

Еще 25 украинских солдат пали на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Одним из самых горячих по-прежнему являются южнодонецкое и запорожское направления. Битва за Угледар привела к потере 65 военнослужащих ВСУ и четырёх бронированных машин.

Читайте также: ВС России уничтожили на запорожском направлении более 65 военнослужащих ВСУ

На херсонском направлении работает российская артиллерия: в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка за сутки уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Читайте также: Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожены до 50 бойцов ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 344 дня. Её динамичный характер проявился на нескольких направлениях, но на данном этапе особенно большое значение придаётся донецкому, запорожскому и краснолиманскому. Подготовка к зимней наступательной кампании идёт полным ходом.

Читайте также: Запад в ответе — все новости о спецоперации: день 344-й