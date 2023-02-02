ВС России уничтожили на запорожском направлении более 65 военнослужащих ВСУ
Москва, 2 февраля 2023, 15:09 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 65 военнослужащих ВСУ, сообщили 2 февраля в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что удары были нанесены в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.
Кроме того, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.