Москва, 2 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 65 военнослужащих ВСУ, сообщили 2 февраля в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа расчетов артиллерийских установок «Акация» в зоне проведения СВО

«На южнодонецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» уничтожено более 65 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что удары были нанесены в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.