Анкара, 2 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Турции из-за планируемой на 3 февраля акции по осквернению Корана вызван норвежский посол, дипломату выражен протест, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИДе.

(сс)Vikiçizer Министерство иностранных дел Турции

В ведомстве подчеркнули, что осуждают провокации со стороны Норвегии. Такие действия неприемлемы и квалифицируются как преступления на почве ненависти, отметили в МИД.

В Анкаре ожидают от норвежских властей запрета на проведение намеченной акции, заявили в министерстве.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан, сжегший ранее Коран у посольства Турции в Стокгольме, обещал организовать новые экстремистские акции.

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