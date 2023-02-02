В Краматорске заявили об ударе по городу
Киев, 2 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Удар нанесён по городу Краматорску, который временно находится под контролем Киева. Об этом 2 февраля сообщает РБК со ссылкой на украинского мэра города Александра Гончаренко.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Он заявил, что нанесён удар по городу, и призвал всех сидеть в укрытиях.
По словам украинского главы донецкой обладминистрации Павла Кириленко, по Краматорску нанесено два ракетных удара.
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