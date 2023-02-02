Брюссель, 2 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Европейский парламент призвал изучить возможность поставок Киеву боевых самолётов и дальнобойных ракет. Об этом говорится в резолюции, принятой 2 февраля в ходе специальной сессии Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки», — говорится в документе.

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В резолюции также содержится призыв к подготовке экипажей для поставляемой техники, а также к рассмотрению возможности поставок боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, произведённых и собранных в странах Запада.

Отметим, что резолюции носят только рекомендательный характер.

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