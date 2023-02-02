Белград, 2 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. У Сербии больше нет союзников на Западе, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Это стало следствием того, что Сербия, окруженная странами НАТО, продолжает придерживаться военного нейтралитета и не намерена вводить санкции против России, отметил он.

В современном мире существовать в одиночку сложно, но Сербия должна стараться принимать решения самостоятельно, хотя это все более затруднительно, добавил Вучич.

Ранее президент Сербии неоднократно заявлял, что страны НАТО и ЕС шантажируют страну, требуя ввести санкции против России и признать независимость Косово, угрожая прекращением финансово-экономической поддержки в случае отказа.