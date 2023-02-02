Москва, , 15:06 — REGNUM Южная группировка войск продолжает наступление на донецком направлении, противник за сутки потерял до 50 бойцов. Об этом сообщает Минобороны России 2 февраля в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Первомайское и Васюковка в ДНР.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, один танк, бронетранспортёр, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска заняли на донецком направлении более выгодные рубежи и позиции, разбив противника у Тоненького, Нелеповки и Северного.

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