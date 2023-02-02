Минск, , 14:57 — REGNUM В Белоруссии завершилось совместное летно-тактическое учение вооруженных сил республики и России. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

По её информации, в ходе учений лётчики России и Белоруссии продемонстрировали уверенные совместные действия, также продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов.

Уточняется, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач.

В пресс-службе пояснили, что учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило оборонительный характер.

«Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия 16 января начали совместные летно-тактические учения авиаподразделений.

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