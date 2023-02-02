Вашингтон, 2 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В 1992 году Егор Гайдар заявил президенту США Джорджу Бушу — старшему о наличии напряжённости между Западной Украиной и Киевом. Рассекреченную стенограмму разговора 2 февраля опубликовал Архив национальной безопасности США.

Михаил Фомичев/РИА Новости Егор Гайдар

«Есть очень серьёзная проблема на самой Украине, например напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас», — сказал Гайдар.

Он добавил, что Россия не боится югославского сценария в российско-украинских отношениях.

На переговорах также присутствовал посол России в США Владимир Лукин, который заявил, что 5 мая 1992 года планировалось заседание Верховного Совета Крыма, на котором планировалось рассмотреть вопрос о референдуме о независимости Крыма от Украины.

Лукин выразил уверенность, что на заседании примут решение в пользу проведения референдума.

В той же стенограмме опубликованы слова Бориса Ельцина о том, что в 1992 году Киев был главным дестабилизирующим фактором для России.