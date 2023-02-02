Омск, , 14:49 — REGNUM Житель Омска въехал на автомобиле в сквер, где стая бродячих собак окружила ребёнка, и вывез мальчика в безопасное место. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Стая бродячих собак © Илья Наймушин/РИА Новости

На кадрах видеорегистратора видны собаки, разбегающиеся из-за автомобильного сигнала, и окружённый ими мальчик. Ребёнок решил пройти по скверу на улице Богдана Хмельницкого, когда возвращался с тренировки.

«А ты чего расстёгнутый?» — спросила женщина. «Да я с тренировки шёл», — ответил ребёнок.

Водитель и его пассажирка предложили подвезти мальчика до остановки, посоветовали ему ходить там, где много людей. Пользователи в комментариях поблагодарили пару за то, что помогли мальчику.

Департамент городского хозяйства направил в сквер бригаду по отлову собак, но их на месте уже не было. Чиновники отметили, что утром и вечером собак здесь подкармливают пенсионеры и волонтёры. Прокуратура проведёт проверку, сообщает портал Om1.ru.

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