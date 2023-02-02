Европарламент: ЕС необходимо как можно скорее принять десятый пакет антироссийских санкций

Брюссель, , 14:58 — REGNUM Европарламент призывает членов Европейского союза утвердить как можно скорее десятый пакет санкций против России, говорится в принятой 2 февраля резолюции.

В Брюсселе требуют ввести ограничения против компаний, которые до сих пор не попали под санкции и присутствуют на европейском рынке, в том числе «Лукойл» и Росатом.

Также, по мнению депутатов, необходимо отказаться от импорта российского урана.

Помимо этого, странам ЕС следует рассмотреть возможность поставок ВСУ боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, считают в Европарламенте.

Резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер для властей ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия готова выделить Украине около 400 миллионов евро в рамках предоставления очередного пакета поддержки.

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