Москва, 18 сентября, 2015, 02:26 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ 17 сентября провели обыски в здании Московского уголовного розыска. Об этом сообщил телеканал LifeNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

azbar.ru Табличка на здании МУРа

Уточняется, что следственные действия были проведены в Отделе по борьбе с организованной преступностью МУРа, поводом послужило задержание троих оперативников отделения по подозрению в превышении должностных полномочий.

Позднее в столичном управлении МВД подтвердили проведение обыска. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ведомства, следственные действия проводились «по оперативной разработке управления собственной безопасности МВД».