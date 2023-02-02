Москва, 2 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 2 февраля на канале «Шоу ВиЛ» вторую часть пранка с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая посвящена заместителю главы Совета безопасности России Дмитрию Медведеву.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Джон Болтон

В новом выпуске Болтон назвал Медведева «русским империалистом».

Американец рассказал, что заместитель главы Совбеза стал президентам из-за того, что действующий президент России Владимир Путин не мог избираться на третий срок подряд. По мнению бывшего советника президента Соединённых Штатов, Медведев никогда не был либералом. Он подчеркнул, что это на Западе думали, что с ним будет «легко иметь дело», поскольку он либерально настроен в отношении экономики.

«Но с самого начала он в гораздо большей степени был русским империалистом», — подытожил он.

Напомним, что днём ранее в телеграм-канале программы появился анонс с фрагментами разговора с американским политиком Джоном Болтоном. В ролике бывший советник президента США делится мыслями о том, что Минские соглашения были ужасными, рассказывает, что он поддерживал выступающих против президента Белоруссии Александра Лукашенко, и признаётся, что считал Украину частью России.