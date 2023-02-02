Грозный, , 14:51 — REGNUM В ближайшее время российские силовые подразделения получат новую качественную и надежную технику. Об этом 2 февраля написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети.

Рамзан Кадыров © Елена Афонина/ТАСС

Он сообщил, что лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат силовые подразделения.

«Это новые «Уралы», закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — указал он, добавив, что Минобороны России укомплектовало эти машины 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка», скорострельность которых достигает две тысячи выстрелов в минуту.

Кадыров подчеркнул, что с такой техникой российским бойцам не страшны ни «Леопарды», ни «Абрамсы».

«Каждое подразделение получит по два новых «Урала» с зенитными установками. Всего у наших подразделений будет свыше 50 подобных единиц. Это позволит в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников», — отметил глав Чечни.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ около населенного пункта Зеленовка в Херсоне.

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