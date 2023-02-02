При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР погиб мирный житель
Донецк, 2 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, погиб один мирный житель, сообщили 2 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
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«ВФУ обстреляли Владимировку, погиб 1 мирный житель и еще 1 получил ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 февраля ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Горловку.
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