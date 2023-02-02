МИД Украины выступил с протестом из-за «негуманного обращения» с Саакашвили

Киев, , 14:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «негуманным обращением» с находящимся под арестом экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщили в ведомстве 2 февраля.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД заявили, что грузинские власти применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в получении медицинской помощи, что создает угрозу его жизни.

В Киеве призвали Тбилиси передать Саакашвили Украине.

Напомним, у Саакашвили, который в период президентства на Украине Петра Порошенко некоторое время занимал пост губернатора Одесской области, есть и украинское гражданство. В январе 2023 года жалующийся на резкое ухудшение самочувствия политик попросил «похоронить его сердце в Киеве».