Москва, 2 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В 2022 году граждане России стали чаще смотреть телевизор, таковы данные исследования «Ромир», опубликованные 2 февраля.

Сергей Строителев ИА REGNUM Телевизор

Среднесуточный охват аудитории телевидения вырос до 72,6% (процент населения городов численностью более 100 тысяч человек, которые хотя бы раз в сутки включали телевизор). Годом ранее этот показатель составлял 71,3%.

Частота просмотров телевидения также выросла — с 261 до 264 раз в год.

В тройку лидеров по среднесуточному охвату аудитории вошли Первый канал, «Россия 1» и НТВ, лидерами по приросту аудитории стали Первый канал, «Россия 24» и «Россия 1». Наибольший прирост был зафиксирован среди аудитории в возрасте от 18 до 24 лет.