Полиция Пакистана установила детали теракта, унёсшего жизни 101 человека

Исламабад, , 14:24 — REGNUM Террорист, устроивший взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре, был одет в полицейскую форму и не вызвал подозрений у охранников. Об этом сообщил 2 февраля начальник полиции провинции Хайбер-Пахтунхва Моаззам Джа Ансари.

Теракт в мечети Пакистана © BILAWAL ARBAB/EPA/ТАСС

По словам начальника полиции, боевик приехал на мотоцикле к мечети, расположенной на территории полицейского участка. Его личность установлена.

Нападавшего не обыскивали, потому что охранники предположили, что он был одним из их коллег, пояснил Ансари. Он признал, что причиной трагедии стала ошибка службы безопасности, сообщает Associated Press.

Ансари заверил, что все ответственные за нападение, включая вдохновителей и организаторов, будут арестованы и наказаны по закону, но не сказал при этом, кто они. Теракт, в результате которого погиб 101 человек, стал одним из самых смертоносных для Пешавара.

При взрыве, который произошёл 30 января, обрушилась крыша мечети. Из-за этого погибло большинство людей, собравшихся для молитвы. Многие из погибших — полицейские. Ранения получили 225 человек.

Взрывчатка была спрятана под одеждой террориста. Сам он погиб в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако позднее в группировке заявили, что не устраивают атак в мечетях и общественных местах. Пакистанские СМИ предполагают, что взрыв могло устроить какое-то из местных подразделений группировки.