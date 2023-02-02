Франция закрыла генконсульство в Стамбуле
Париж, 2 февраля 2023, 14:22 — REGNUM Генеральное консульство Франции в Стамбуле приостановило работу, сообщили 2 февраля в диппредставительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.
Ранее консульство Германии в Стамбуле 1 февраля прекратило работу из-за угроз безопасности.
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