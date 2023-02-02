Париж, , 14:22 — REGNUM Генеральное консульство Франции в Стамбуле приостановило работу, сообщили 2 февраля в диппредставительстве.

Стамбул © Александр Вильф/РИА Новости

«Генеральное консульство Франции в Стамбуле закрыто для посещения в четверг, 2 февраля, и пятницу, 3 февраля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.

Ранее консульство Германии в Стамбуле 1 февраля прекратило работу из-за угроз безопасности.

Читайте также: В Стамбуле в целях безопасности закрыли консульство ФРГ