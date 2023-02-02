В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 2 февраля 2023, 14:23 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Информация опубликована 2 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, сирены воздушной тревоги слышат жители Сумской, Полтавской и Кировоградской областей Украины.
Согласно данным Укрэнерго, на Украине снизился и дефицит в энергосистеме, потребление электроэнергии уменьшилось.
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