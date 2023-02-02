Киев, 2 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В два раза возрастёт численность подготовленных миссией Евросоюза украинских военных, заявил во время визита в Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

На своей странице в Twitter он написал, что рад сообщить премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о решении миссии военной помощи ЕС дополнительно обучить 15 тысяч украинских солдат.

Таким образом, общее количество подготовленных украинских бойцов достигнет 30 тысяч человек, добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии заявил о серьёзных разногласиях среди государств — членов ЕС на тему поставки Украине истребителей.

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