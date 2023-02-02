Москва, , 14:21 — REGNUM В зону специальной военной операции прибыли четыре робототехнические платформы «Маркер». Об этом сообщил бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, техника прибыла в соответствии с расписанием.

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«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия может более объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на участников конфликта.

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