Москва, 2 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Московский эндокринный завод «Эндофарм», подведомственный Минпромторгу России, внедрил в производство противосудорожные психотропные препараты, ранее поставляемые из-за рубежа. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По её информации, предприятие внедрило в производство препараты для пациентов, в том числе для несовершеннолетних, страдающих судорожным синдромом различной этиологии.

Отмечается, что серия препарата «Клобазам» в форме таблеток (семь тысяч упаковок) получила подтверждение соответствия качества от Росздравнадзора, она была введена в гражданский оборот.

Уточняется, что в настоящее время завод готов обеспечить потребности в этом препарате все субъекты Российской Федерации по их заявкам.

По информации пресс-службы, завод «Эндофарм» на 100% обеспечивает потребности системы здравоохранения в таких препаратах, как «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам».

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, работа по импортозамещению в высокотехнологических отраслях должна быть продолжена.

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