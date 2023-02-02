Москва, 2 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Сотрудники детской поликлиники в районе Текстильщики города Москвы обнаружили брошенную новорождённую девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в департаменте здравоохранения столицы. Собеседник добавил, что оставить дочь женщину вынудили обстоятельства, — она не решилась принести домой к мужу рожденного не от него ребёнка.

Виталий Тимкив/РИА Новости Младенец

По словам источника, 1 февраля в комнате для кормления детской городской поликлиники №48 медсёстры нашли новорождённую девочку. Младенец был там совершенно один, и отыскать его родителей медикам не удалось. Тогда они сообщили об этом в полицию. К поискам родственников ребёнка подключились правоохранительные органы. Через несколько часов мать девочки удалось найти и опросить. Ею оказалась 42-летняя жительница Одинцово. Она рассказала полицейским, что не могла отвезти дочь домой из-за того, что родила её не от своего мужа.

«42-летняя гражданка пояснила, что три дня назад родила девочку, а 31 января выписалась с ребёнком из перинатального центра. После этого возвращаться домой к мужу она не решилась, так как отцом девочки был другой мужчина. 1 января гражданка привезла новорождённую в детскую поликлинику на улице Артюхиной. Там, со слов матери, она оставила дочь на несколько часов. За это время она хотела забрать из дома документы и вместе с ребёнком уехать в другую квартиру», — сообщил источник.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, а новорождённую девочку госпитализировали в детскую больницу на обследование.

«В настоящий момент проводится проверка жилищно-бытовых условий и сбор характеристик матери новорождённой и её семьи. В отношении 42-летней гражданки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Она признала, что понимала, что оставляет ребенка в опасности, но считает, что других вариантов у нее не было», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.