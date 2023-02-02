Москва, 2 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Академик РАН Евгений Велихов по праву принадлежит к плеяде выдающихся учёных современности. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин в своём поздравлении по случаю дня рождения российского физика-ядерщика.

Алексей Никольский/РИА Новости Евгений Велихов

«От души поздравляю Вас с Днём рождения. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся учёных современности — талантливых, бесконечно увлечённых любимым делом людей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что фундаментальные труды Велихова в области теоретической физики, передовые открытия высоко оцениваются мировым профессиональным сообществом, имеют огромное научное и практическое значение.

Путин отметил то внимание, которое Велихов уделяет подготовке молодых учёных, общественной и организаторской работе, сохранению и приумножению традиций отечественной научной мысли.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне — НИЦ «Курчатовский институт»), был директором и президентом центра. Сейчас он занимает должность почётного президента Курчатовского института.

С 1973 года Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.