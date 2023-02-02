Алма-Ата, Казахстан, 2 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 февраля прибыл в Алма-Ату.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В графике главы правительства участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также выступление на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».

Заседание межправсовета состоится в узком составе, с участием глав правительств всех пяти участников ЕАЭС. Ожидается, что в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы развития евразийской интеграции.

Также запланированы двусторонние встречи Мишустина с главами правительств Армении Николом Пашиняном, Белоруссии Романом Головченко и Казахстана Алиханом Смаиловым.