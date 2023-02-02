ЕС запустит программу гуманитарного разминирования Украины на 25 млн евро
Киев, 2 февраля 2023, 14:03 — REGNUM Евросоюз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 млн евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.
Также он поблагодарил Борреля за поддержку Киева со стороны ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что порядка 400 млн евро готова выделить Европейская комиссия в рамках предоставления очередного пакета поддержки Украины.
На заседании Европарламента он подчеркнул, что из указанной суммы 145 млн евро направят «на гуманитарную помощь».