Киев, , 14:03 — REGNUM Евросоюз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 млн евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

Денис Шмыгаль © CHRISTIAN MARQUARDT/POOL/EPA/ТАСС

«Имеем договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 миллионов евро», — написал он в телеграм-канале.

Также он поблагодарил Борреля за поддержку Киева со стороны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что порядка 400 млн евро готова выделить Европейская комиссия в рамках предоставления очередного пакета поддержки Украины.

На заседании Европарламента он подчеркнул, что из указанной суммы 145 млн евро направят «на гуманитарную помощь».