Додон осудил Санду за реализацию украинского сценария в Молдавии

Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду ведёт страну по пути Украины, с интересами государства и молдавских граждан никто не считается, сказал в интервью РИА Новости бывший глава республики Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «декларации молдавского президента, её готовность вести Молдавию по пути Украины, её намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан».

Так же, как и на Украине, в Молдавии уничтожают оппозицию, закрывают русскоязычные телеканалы, вооружают страну, добавил Додон.

Молдаване выступают за мир, дружбу, сохранение государственности и нейтралитета, а также стратегического партнерства с Россией, отметил экс-президент.

«Граждане не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз планирует увеличить макрофинансовую помощь Молдавии до 295 млн евро.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины».

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