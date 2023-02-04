Москва, 4 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. По всей стране пройдут мероприятия, посвященные повышению уровня информированности жителей о причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, своевременной диагностике и основах лечения.

Минздрав Алтайского края Онколог за работой

В России благодаря нацпроекту «Здравоохранение» продолжается развитие онкологической службы. Всего с 2019 года по настоящее время для лечения и диагностики онкологических пациентов в регионах введено в эксплуатацию более 11,4 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе более 680 единиц «тяжелого» оборудования, из них: 170 компьютерных томографов, 91 линейная установка, 79 магнитно-резонансных томографов. Все это способствует тому, что количество вылечившихся от онкологических заболеваний постоянно растет (как и число успешных операций), улучшается выявляемость опасных заболеваний, повышаются шансы на спасение даже в самых сложных и редких случаях.

К примеру, после глобальной реконструкции по нацпроекту «Здравоохранение» Центр амбулаторной онкологической помощи в Химках Московской области начал принимать более 170 пациентов в день.

«В пандемию наше отделение «кочевало» по больницам, потому что везде оборудовались ковидные корпуса, а у наших подопечных сниженный иммунитет. Чтобы они не заразились, приходилось переезжать. До окончания реконструкции мы работали в поликлинике № 5. Там не хватало профильного оборудования», — рассказала старшая медсестра центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской областной больницы Ирина Тальянова.

В отремонтированном здании медучреждения есть гастроскопия, колоноскопия, УЗИ, КТ и кабинеты забора крови. Это помогает специалистам быстрее ставить диагноз.

«Ежедневно мы принимаем до 150 пациентов и порядка 20 обслуживаем в дневном стационаре. Проводим химиотерапию, гормонотерапию. В штате шесть онкологов, в дневном стационаре два химиотерапевта и медсестры», — уточнила Ирина Тальянова.

Также старшая медсестра Центра отметила, что при работе с пациентами с онкологическими заболеваниями главное — это человеческая доброта и важно, чтобы больной видел участие и поддержку в лице медперсонала.

В онкологическом диспансере Рязанской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» установлен новый линейный ускоритель. Мощь и функциональность этой машины уже оценили эксперты современных мировых клиник — специалисты окрестили её «рабочей лошадкой», и не без оснований. Дело в том, что подвижная часть аппарата, предназначенная для наведения пучка ионизирующего излучения на опухоль, делает до четырех оборотов в минуту. Для сравнения, его предшественник совершает менее одного оборота в минуту. Такая скорость позволяет лечить в два раза больше пациентов: количество проводимых сеансов на аппарате позволяет принимать до 100 человек в день.

Цитата с сайта Минздрава РФ onco-life.ru Раннее выявление онкологических заболеваний

Новый линейный ускоритель обладает широким спектром функциональных возможностей. Помимо продуцирования и модулирования направленного пучка ионизирующего излучения, он включает методики компьютерной томографии. Благодаря встроенной матрице полупроводниковых датчиков и компьютерной обработке осуществляется построение и объёмная реконструкция изображений, что значительно повышает точность и, как результат, эффективность лечения. Кроме этого, объемная реконструкция позволят контролировать и точность укладки пациента, за счет этого уменьшается лучевая нагрузку на здоровые ткани и сокращается количество побочных эффектов.

«На сегодняшний день в Рязанском онкологическом диспансере установлено три линейных ускорителя. Такое количество полностью закрывает потребность в обеспечении лучевой терапией пациентов онкоцентра. Специалисты отделения лучевой терапии прошли дополнительное обучение для работы на новом оборудовании», — рассказал главный врач онкологического диспансера Алексей Григорьев.

В онкологическом диспансере № 2 Челябинской области врачи освоили новый вид хирургической помощи. В конце 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение» стационар получил гамма-детектор для обнаружения и проведения биопсии «сторожевых» лимфатических узлов во время операций при опухолях молочной железы. Медицинским учреждением при помощи полученного оборудования впервые проведена резекция молочной железы с биопсией сторожевых лимфоузлов.

Прогноз при онкозаболеваниях зависит от распространенности опухолевого процесса, которая определяется размерами основной опухоли и наличием или отсутствием метастазов. Ранее применялась практика профилактического удаления лимфоузлов вместе с первичной опухолью. При этом не во всех лимфоузлах обнаруживались метастазы. Для того чтобы не удалять лимфоузлы профилактически, а по показаниям, используется гамма-детектор.

«Сторожевые» лимфатические узлы — это лимфоузлы, которые ближе всего расположены к первичной опухоли и куда в первую очередь по лимфатической системе перемещаются метастазы.

«До операции пациенту путём инъекции рядом с опухолью вводится специальный препарат, который с током лимфы поступает в «сторожевой» лимфоузел. Хирург при помощи гамма-детектора обнаруживает этот узел и удаляет через небольшой разрез. Прибор определяет сторожевой лимфоузел, не только показывая на экране, но и сигнализируя о его присутствии звуком. При отсутствии метастазов в лимфоузле операция на этом заканчивается, если же метастазы обнаружены, объём операции расширяется до удаления лимфоузлов. Это сокращает риск послеоперационных осложнений и рецидивов, облегчает и ускоряет процесс восстановления после операций», — пояснил заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и онкогинекологии Областного онкологического диспансера № 2 Дмитрий Кисенко.

Цитата с сайта Минздрава РФ onco-life.ru Сократите свой риск развития рака на 70%!

В Кировской области оборудование, поставленное благодаря нацпроекту «Здравоохранение», помогает спасать пациентов даже в очень сложных и редких случаях.

Елена — молодая, прекрасно выглядящая женщина 34 лет, мама троих детей. Старшей дочке Елены сейчас 8 лет, а младшему сыну 7 месяцев. Глядя на неё, сложно сказать, что она пережила тяжелую операцию, несколько химиотерапий и роды. Ее история борьбы с онкологическим заболеванием не похожа на остальные.

«Моя беременность протекала очень хорошо, без осложнений. Однако на 27-й неделе возникла кишечная непроходимость и меня экстренно прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи. Во время оперативного вмешательства хирурги нашли опухоль кишечника. Они направили ее на исследование, и в итоге выяснилось, что опухоль злокачественная.

В моей ситуации вопрос о лечении решался коллегиально. Нужно было или родоразрешать меня, или проводить химиотерапию прямо во время беременности. Если бы мне сделали кесарево сечение, то неизвестно, что бы было с моим ребенком. Как мне сказали, в мировой практике сейчас разрешено и безопасно проводить некоторые виды химиотерапии во время беременности. Так мы и поступили. И я очень благодарна врачам, что они сохранили жизнь не только мне, но и моему ребенку», — рассказала Елена.

Вопрос о судьбе пациентки решался специалистами разных профилей — важно было назначить правильное лечение, ведь от него зависели жизни мамы и малыша. Еще во время операции специалисты больницы скорой медицинской помощи консультировались с коллегами из онкологического центра. Благодаря мастерству врачей и оперативно принятым решениям жизни ребенка ничего не угрожало. После консультации с ведущим федеральным центром Елене была назначена химиотерапия.

«После нескольких курсов химиотерапии перед родами был сделан перерыв в лечении. В нужный срок я сама родила своего сыночка. Во время родов за меня переживали все, даже главный акушер-гинеколог нашей области держала вопрос на контроле. Все прошло хорошо! Сегодня моему сыну уже 7 месяцев, мы прошли несколько скринингов, и все они показали, что никаких отклонений по здоровью у малыша нет. Сейчас я продолжаю свое лечение — как показывают обследования, есть положительная динамика. Я верю в лучшее, мне есть ради чего жить», — подчеркивает Елена.

«Когда я только узнала о своем диагнозе, мы всей семьей очень переживали, что же будет дальше. Спасибо врачам за такое трепетное отношение к моей ситуации, за то, что сохранили нам с сыном жизнь. В трудный момент они не только провели лечение, но также поддержали морально, а это очень много значит», — отмечает Елена.

Всего с начала реализации нацпроекта «Здравоохранение» в России построены и реконструированы шесть региональных онкологических диспансеров. Также в стране организованы 449 центров амбулаторной онкологической помощи, еще 91 появится к концу 2024 года.

Узнать больше о профилактике, диагностике и лечении рака можно на официальном портале Минздрава России onco-life.ru.