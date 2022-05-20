Брюссель, 2 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Европейский парламент призвал страны союза «как можно скорее» принять десятый пакет антироссийских санкций и запретить работу ещё остающимся на европейском рынке российским компаниям, а также отказаться от импорта урана. Об этом говорится в резолюции, принятой 2 февраля в ходе специальной сессии Европарламента.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», — говорится в документе.

В парламенте призвали расширить санкционный список, включив туда такие компании, как «Лукойл» и Росатом, а также ввести «полное эмбарго» на поставки ископаемого топлива из России. Отметим, что резолюции ЕП носят только рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что порядка 400 миллионов евро готова выделить Европейская комиссия в рамках предоставления очередного пакета поддержки Украине.

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