В Сочи на горнолыжную трассу забежал бык
Сочи, Краснодарский край, 2 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. На горнолыжную трассу курорта «Роза Хутор» в Сочи забежал бык. Об этом 2 февраля сообщили очевидцы.
Цитата из видео vk.com пользователя Жанна Романова
Бык на трассе
По их словам, животное забрело на южный склон курорта «Роза Хутор», где много лыжников и сноубордистов. Бык пытался убежать с трассы и по пути боднул несколько туристов.
На курорт прибыли спасатели. Отдыхающих увели в безопасное место, а животное изолировали.