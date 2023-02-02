Сочи, Краснодарский край, 2 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. На горнолыжную трассу курорта «Роза Хутор» в Сочи забежал бык. Об этом 2 февраля сообщили очевидцы.

Цитата из видео vk.com пользователя Жанна Романова Бык на трассе

По их словам, животное забрело на южный склон курорта «Роза Хутор», где много лыжников и сноубордистов. Бык пытался убежать с трассы и по пути боднул несколько туристов.

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На курорт прибыли спасатели. Отдыхающих увели в безопасное место, а животное изолировали.