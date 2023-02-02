Польские фермеры блокируют пункты пропуска на границе с Украиной
Варшава, 2 февраля 2023, 13:46 — REGNUM Польские фермеры заблокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной, передают 2 февраля местные СМИ.
Дороги перекрыты с помощью тракторов.
Участники акции требуют прекратить импорт зерна с Украины. По их данным, зерно, формально предназначенное для перепродажи, фактически остается в стране.
Качество украинского зерна ниже, а такие поставки бьют по интересам местного производителя, отмечают участники акции протеста.
Как сообщалось ранее, в конце января 2023 года на сайте Европейского совета был опубликован совместный доклад представителей Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии, авторы которого заявили, что импорт сельхозпродукции с Украины резко вырос, и это создаёт проблемы для местных фермеров.