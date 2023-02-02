Карпин выразил отношение к Дзюбе одним цензурным словом

Москва, , 13:46 — REGNUM Отношение к нападающему Артёму Дзюбе можно выразить одним словом — «безразличие». Об этом 2 февраля заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Валерий Карпин © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие», — сказал Карпин.

Он добавил, что между ними не было конфликта, о котором говорит Дзюба.

Напомним, Дзюба играл в «Спартаке» под руководством Карпина в сезоне 2011/12. В 2021 году Карпин не вызвал игрока в сборную России, а позднее он включил форварда в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его в сборную России из-за ситуации на Украине.

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