Белград, 2 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Сербия может более объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на участников конфликта. Такое мнение 2 февраля выразил президент Сербии Александр Вучич в ходе специального заседания парламента.

РИА Новости Александр Вучич

«В Сербии мы можем наиболее свободно увидеть, что думает одна и другая сторона в той войне», — сказал он, добавив, что у других стран нет такой возможности из-за цензуры.

По его мнению, более масштабная и тяжелая война может развернуться уже «в предстоящие дни, недели, месяцы».

«Запомните мои слова. В прошлый раз я говорил что-то подобное, и, к сожалению, оказывается, я был прав», — подытожил Вучич, выразив мнение, что украинский конфликт будет только усиливаться.

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Ранее президент Сербии заявил, что страна поможет восстановить украинские города после того, как боевые действия будут завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Австрии Александер Ван дер Беллен приехал в Ужгород.

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