Осло, 2 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Норвегия намерена увеличить финансовую поддержку Киева, сообщил 2 февраля премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Михаил Фомичев/РИА Новости Йонас Гар Стёре

По его словам, в 2022 году Норвегия предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.

«Сейчас мы наращиваем эту поддержку, — сказал он в эфире телеканала NRK. — Мы внесем еще больший вклад в ремонт поврежденной инфраструктуры».

Стёре также добавил, что Норвегия может взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на международной конференции «Арктические рубежи» в городе Тромсё заявила, что Норвегия и Россия являются соседями и нужно поддерживать контакт, чтобы не допустить недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике.

Хюитфельдт напомнила, что двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией сведено к минимуму, а многолетняя совместная работа приостановлена.