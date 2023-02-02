Еврокомиссия готовит новый пакет помощи Украине
Брюссель, 2 февраля 2023, 13:49 — REGNUM Порядка 400 миллионов евро готова выделить Украине Европейская комиссия в рамках предоставления очередного пакета поддержки, сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан.
На заседании Европарламента он подчеркнул, что из указанной суммы 145 миллионов евро направят «на гуманитарную помощь».
Ранее ЕК выделила для Украины первый взнос в размере трёх млрд евро из «Макрофинансовой помощи плюс» на сумму до 18 млрд евро.
Напомним, 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров прибыла в Киев «для обсуждения углубления сотрудничества».
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