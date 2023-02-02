Брюссель, 2 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Порядка 400 миллионов евро готова выделить Украине Европейская комиссия в рамках предоставления очередного пакета поддержки, сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

На заседании Европарламента он подчеркнул, что из указанной суммы 145 миллионов евро направят «на гуманитарную помощь».

Ранее ЕК выделила для Украины первый взнос в размере трёх млрд евро из «Макрофинансовой помощи плюс» на сумму до 18 млрд евро.

Напомним, 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров прибыла в Киев «для обсуждения углубления сотрудничества».

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