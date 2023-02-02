Пленный ВСУ рассказал о повсеместной наркомании среди украинских военнослужащих

Москва, , 13:45 — REGNUM Наркотической зависимостью страдают многие солдаты ВСУ, этот диагноз не является отводом для призыва в Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал пленный украинский солдат Пётр Панайотов.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, он пошёл служить в армию, чтобы его не посадили в тюрьму за хищения на работе: он воровал и реализовывал асфальт, чтобы покупать наркотические средства. После призыва его доставили в учебный центр, в котором он должен был пройти курс молодого бойца.

Военнопленный пояснил, что в этом центре бойцов особо не готовили, там он продолжил употреблять наркотики, при этом за бутылку крепкого спиртного командиры закрывали глаза на это.

«Учиться не хотят — не проблема, бутылку виски Jameson, Red Label на качельках [4,5 литра], и всё решено… Инструктор в 11 (часов) ушел, а мы — в палатку, залёта нету, всё нормально, как говорится, едем чётко», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что затем Панайотов с сослуживцами оказался на позициях под Мариуполем, там употребление наркотиков продолжилось.

«На позициях заказывали себе «закладки», употребляли. Командир знал об этом и ничего не говорил нам», — сообщил пленный.

После того как он узнал, что российские военнослужащие подошли вплотную к Мариуполю, а украинская полиция покинула здание РОВД, он с сослуживцами решил там поискать наркотики.

«Когда мы туда пришли, открыли комнату вещдоков, там находились наркотические вещества, такие как амфетамин, героин, метадон и разные другие. Мы с товарищами взяли… количество сказать не могу, сколько мы взяли… Проблем с этим не было, взяли и ушли», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму задержали подозреваемого в участии в запрещенной в России украинской террористической организации. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о переживаемом городом «наркотическом кризисе». В Сан-Франциско возникла чрезвычайная ситуация с употреблением наркотиков.

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