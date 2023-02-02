Москва, 2 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Разработать методические рекомендации по формированию у школьников навыки распознавать фейки просит депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) главу Минпросвещения Сергея Кравцова, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Максим Блинов/РИА Новости Сергей Кравцов

«С учётом огромного объёма распространяемых фейков прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос о разработке совместно с заинтересованными структурами специальных методических рекомендаций по формированию у школьников практических навыков распознавания, выявления и пресечения фейковых, русофобских и иных деструктивных и противоправных информационных сообщений и привлечь к обсуждению данного вопроса представителей общественности и родительского сообщества», — говорится в письме Лантратовой (имеется у ИА REGNUM).

Парламентарий обратила внимание на то, что атаки в рамках информационной войны, направленной на дискредитацию специальной военной операции, разрушение традиционных ценностей ведутся не только по линии российско-украинского конфликта, но и затрагивают интересы детей.

Через популярные среди молодёжи паблики всё чаще фиксируются призывы к суициду, травле и различной противоправной деятельности, обеспокоена Лантратова.

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